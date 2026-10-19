Desfile Victoria’s Secret 2026: el regreso de los ángeles con debut de Kylie Jenner

No fue hasta principios de los años 2000, cuando la introducción de las icónicas alas —que simbolizan la máxima jerarquía de los «ángeles» de la marca— y el salto a la televisión impulsaron su popularidad, que el espectáculo comenzó a trascender el ámbito de la moda para combinar actuaciones en vivo con la participación de algunas de las modelos más reconocidas de la industria.