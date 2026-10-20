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Muere Carlos Miguel Suárez, actor de "Soñadoras"

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte del actor

Muere Carlos Miguel Suárez, actor de Soñadoras

El ahora fallecido actor Carlos Miguel Suárez.

México. Carlos Miguel Suárez, actor de telenovelas mexicanas como Muchachitas y Soñadoras, falleció. La noticia de su muerte fue confirmada por su colega y amigo Roberto Tello, conocido artísticamente como ‘El Coreano’.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también actor de La Rosa de Guadalupe informó sobre la muerte de Carlos Miguel: “Descansa en paz, mi querido Charly”, escribió junto al clip en el que aparecen ambos.

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‘El Coreano’ también añadió: “Te quiero, Poncho”, en referencia al personaje que Carlos Miguel interpretó en la telenovela Volver a empezar, en la que ambos compartieron créditos.

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte del actor, quien actualmente se encontraba retirado. Su última telenovela fue Golpe de suerte, que grabó entre 2023 y 2024.

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Redacción La Prensa
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