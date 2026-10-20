Muere Carlos Miguel Suárez, actor de "Soñadoras"

México. Carlos Miguel Suárez, actor de telenovelas mexicanas como Muchachitas y Soñadoras, falleció. La noticia de su muerte fue confirmada por su colega y amigo Roberto Tello, conocido artísticamente como ‘El Coreano’.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también actor de La Rosa de Guadalupe informó sobre la muerte de Carlos Miguel: “Descansa en paz, mi querido Charly”, escribió junto al clip en el que aparecen ambos.