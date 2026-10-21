Julia Stiles reúne al elenco de 10 Cosas que odio de ti para recordar a Heath Ledger

La actriz Julia Stiles protagonizó uno de los momentos más emotivos de Dancing With the Stars al rendir homenaje a Heath Ledger , su fallecido compañero en la película 10 cosas que odio sobre ti (1999). La presentación también reunió a varios integrantes del elenco de la recordada comedia romántica juvenil. Durante la Noche de Dedicación del programa, Stiles y su compañero de baile, Ezra Sosa , interpretaron una coreografía contemporánea con la canción Can't Take My Eyes Off You , de Frankie Valli, tema que quedó ligado a una de las escenas más icónicas de la película. En esa secuencia, el personaje de Patrick Verona, interpretado por Ledger, sorprende a Kat Stratford, quien da vida Stiles, con una serenata desde las gradas del estadio de su instituto. La escena se convirtió en una de las más grabadas por los seguidores de la película.

Julia Stiles se emociona al recordar a Heath Ledger

Aunque inicialmente creyó que los años transcurridos desde el estreno de la película le permitirían afrontar el homenaje con tranquilidad, la preparación de la coreografía despertó sentimientos que no esperaban. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En declaraciones a la revista People, Stiles explicó que sabía que la Noche de Dedicación se caracterizaba por las historias personales de los participantes, pero pensó que la distancia temporal le permitiría recordar aquella etapa de su carrera sin tanta carga emocional. Sin embargo, revisar escenas, fotografías y grabaciones de la película cambió su perspectiva. La actriz reconoció que volver a escuchar las voces del elenco y contemplar las imágenes del rodaje le provocó una intensa mezcla de emociones.

El elenco de la película se reúne en el escenario.

La presentación alcanzó uno de sus momentos más conmovedores al finalizar la coreografía, cuando varios de los antiguos compañeros de reparto de Stiles y Ledger aparecieron en el escenario. Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Andrew Keegan, Susan May Pratt y Gabrielle Union acompañaron a la actriz frente a una imagen de Ledger. Abrazados por los hombros, los intérpretes protagonizaron una escena cargada de nostalgia que recordó el vínculo entre los integrantes del elenco y el impacto que la película mantiene entre sus seguidores. El encuentro se convirtió en la actuación en un homenaje colectivo al actor australiano, cuya interpretación en la comedia romántica contribuyó a consolidar su popularidad entre el público.

El legado de Heath Ledger sigue presente