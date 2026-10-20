Fallece Carlos Miguel Suárez, recordado actor de las telenovelas mexicanas

El temor por la seguridad de sus hijas fue otra de las razones por las que decidió no continuar con las acciones legales relacionadas con el secuestro. Suárez Soto explicó que sus agresores tenían fotografías de las menores y que esa situación lo llevó a desistir de seguir adelante con el caso. “No hubo... ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, manifestó.