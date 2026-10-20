Fallece Carlos Miguel Suárez, recordado actor de las telenovelas mexicanas

El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto falleció este martes 20 de octubre, según informó su amigo y colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”. La noticia causó pesar entre quienes recuerdan su participación en populares telenovelas de la televisión mexicana.
Suárez Soto, reconocido por interpretar a Poncho en la producción "Tú y yo", se había alejado de los foros televisivos y encontró en la venta de comida una alternativa para salir adelante económicamente. Durante sus últimos años, atendió un puesto de tacos en Ciudad de México, una etapa muy distinta a la que vivió durante su carrera artística.
Fue Tello quien dio a conocer el fallecimiento mediante una publicación en Instagram, donde se despidió del intérprete con un mensaje afectuoso. “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió, recordando tanto al amigo como al personaje que marcó parte de su trayectoria.
Carlos Miguel Suárez formó parte de numerosas producciones de Televisa, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Su trabajo en telenovelas y programas unitarios le permitió construir una carrera reconocida por los seguidores de la televisión mexicana, aunque con el paso del tiempo sus apariciones en pantalla fueron disminuyendo.
Uno de los episodios más difíciles de su vida ocurrió cuando fue víctima de un secuestro que, según relató públicamente en 2017, se prolongó durante cuatro días. En una entrevista con el programa "De Primera Mano", explicó que el hecho inicialmente debía ser breve, pero terminó extendiéndose más de lo esperado. “Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, recordó.
El actor también habló de las secuelas físicas que le dejó aquella experiencia. Según contó, sufrió lesiones que afectaron sus dientes y tendones, por lo que tuvo que someterse a terapias para recuperarse. “Yo sí acaso perdí algunos dientes, me sacaron los tendones, pero ya estoy mucho mejor que antes”, declaró entonces al espacio de Imagen Televisión.
El temor por la seguridad de sus hijas fue otra de las razones por las que decidió no continuar con las acciones legales relacionadas con el secuestro. Suárez Soto explicó que sus agresores tenían fotografías de las menores y que esa situación lo llevó a desistir de seguir adelante con el caso. “No hubo... ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, manifestó.
A las consecuencias de aquella agresión se sumaron los cambios en la industria televisiva, que, según el propio actor, redujeron las oportunidades para quienes habían desarrollado buena parte de su carrera en las telenovelas. “Sufrí un secuestro, luego también se juntaron las cosas. Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, expresó en la misma entrevista.
Ante las dificultades para mantenerse activo en la actuación, Suárez Soto comenzó a vender tacos de canasta y posteriormente incorporó otros alimentos, entre ellos tacos de guisado, tortas y burritos. El negocio se convirtió en su principal fuente de ingresos, mientras intentaba adaptarse a una realidad profesional alejada de los sets de grabación.
Su trayectoria incluyó títulos como "Dos mujeres, un camino", "Volver a empezar", "Soñadoras", "Amigas y rivales", "Muchachitas", "Las vías del amor", "La verdad oculta" y "Mujer de madera". También participó en programas como "Mujer, casos de la vida real", "Como dice el dicho" y "La rosa de Guadalupe". Entre sus trabajos posteriores figura la telenovela "Amores con trampa", de 2015, mientras que uno de sus últimos créditos televisivos reportados corresponde a un episodio de "Como dice el dicho", en 2018. Suárez Soto deja el recuerdo de una carrera vinculada a producciones que acompañaron a varias generaciones de televidentes.