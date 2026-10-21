¡El futuro ya está aquí! Un 21 de octubre de 2015, Marty McFly llegó al futuro

Hay que películas nunca pasan de moda, y Volver al Futuro es una de ellas. Por eso, cada 21 de octubre vuelve a ocupar un lugar especial entre los fanáticos que crecieron viendo las aventuras de Marty McFly y su inseparable compañero, Doc Brown. La razón de la celebración nace en Volver al Futuro II, cuando los protagonistas viajan desde 1985 hasta el 21 de octubre de 2015 a bordo del famoso DeLorean, una fecha que en los años 80 parecía increíblemente lejana. Parte de la magia de la película fue imaginar cómo sería el futuro. La cinta mostraba videollamadas, pantallas digitales y dispositivos inteligentes en una época en la que muchas de esas tecnologías aún no existían.

El éxito millonario que convirtió a la saga en una leyenda

Pero el éxito de la saga no se debe únicamente a sus predicciones. También conquistó al público gracias a una historia llena de aventuras, humor y personajes que se volvieron inolvidables para varias generaciones. Detrás de ese fenómeno estuvieron dos nombres fundamentales: Robert Zemeckis, director de la trilogía, y Steven Spielberg, quien fungió como productor ejecutivo. Juntos dieron vida a una historia que terminaría convirtiéndose en una de las franquicias más queridas de la historia del cine. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera película, estrenada en 1985, fue un éxito inmediato. Con un presupuesto cercano a los 19 millones de dólares, logró recaudar alrededor de 398 millones en la taquilla mundial, una cifra que superó todas las expectativas de la época. Las dos secuelas también obtuvieron buenos resultados en cines y ayudaron a consolidar el éxito de la franquicia. En conjunto, la trilogía generó cerca de 974 millones de dólares en todo el mundo, confirmando el enorme impacto que tuvo entre el público. Entre las curiosidades más conocidas destaca que Michael J. Fox no fue el primer actor en interpretar a Marty McFly. Inicialmente el papel fue de Eric Stoltz, pero fue reemplazado semanas después del inicio del rodaje, una decisión que hoy muchos consideran clave para el éxito de la saga.

Las predicciones tecnológicas que sorprendieron al mundo