Los 21 delitos que imputan a la Comisión Permanente de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras. Luis Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fueron acusados por el Ministerio Público por un total de 21 delitos relacionados con su gestión en el Congreso Nacional.

La acusación contra Luis Redondo y otros 13 exintegrantes y funcionarios vinculados a la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó en manos de la jueza natural Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Secretaría General de la Corte recibió el requerimiento fiscal contra 14 personas, a quienes el Ministerio Público atribuye un total de 21 delitos relacionados con actuaciones dentro del Poder Legislativo. “Hemos confirmado que se ha recibido esta acusación presentada por parte del Ministerio Público en la cual se incluye a 14 personas y más o menos 21 delitos”, explicó Duarte.

Los cargos. La Fiscalía acusa a Luis Redondo de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por actuaciones durante su gestión al frente de la Comisión Permanente.

Según el Código Penal, la perturbación ilícita contempla penas de tres a seis años de prisión, mientras que la usurpación de funciones establece de uno a cuatro años. La violación de los deberes de los funcionarios contempla inhabilitación especial de tres a seis años.

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La diputada Luz Angélica Smith Mejía enfrenta acusaciones por falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

Por los mismos delitos fueron acusados los diputados de Libre Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, así como los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala y Osman Chávez. También figura Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), acusado de violación de los deberes de los funcionarios.

Presentación voluntaria. El abogado Darwin García presentó un escrito ante la Secretaría General de la Corte en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga.

En el documento anunció el sometimiento voluntario de sus representados al proceso penal y solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia de declaración de imputado.