Presidente Asfura participa en misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Roma, Italia. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este jueves en una misa celebrada en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Italia, como parte de su agenda en ese país europeo.
El mandatario estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera, y la embajadora hondureña ante la Santa Sede.
La celebración fue dedicada a la oración y reflexión por Honduras, sus ciudadanos y los compatriotas que residen fuera del territorio nacional, según la información sobre la actividad.
La misa tuvo lugar en la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los templos más importantes de Roma, donde se encuentran los restos del papa Francisco.
La visita de Asfura coincidió con el 22 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica celebra a san Juan Pablo II, en conmemoración del inicio de su pontificado en 1978.
El presidente Nasry Asfura compartió un encuentro especial con la diáspora hondureña en Italia, reafirmando los lazos que nos unen con nuestros compatriotas, sin importar la distancia.Junto a ellos, participó en una Santa Misa en la Basílica de Santa María la Mayor, un espacio de fe y encuentro para elevar nuestras oraciones por Honduras y por todos los hondureños dentro y fuera de nuestras fronteras.— Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) October 22, 2026
El pontífice visitó Honduras el 8 de marzo de 1983, durante un viaje apostólico en el que estuvo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Su visita reunió a miles de hondureños y marcó un momento importante para la comunidad católica del país.
Después de participar en la misa, el presidente hondureño sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad hondureña que reside en Italia, con quienes compartió durante su visita a la capital italiana.
Durante la reunión, el mandatario tuvo la oportunidad de intercambiar saludos y conversar con sus compatriotas, quienes mantienen vínculos familiares, culturales y sociales con Honduras pese a vivir en el extranjero.
El encuentro también estuvo orientado al acercamiento con la diáspora hondureña, una comunidad que conserva sus raíces y su identidad nacional mientras desarrolla sus actividades fuera del país.
Con estas actividades, Asfura concluyó su agenda en Roma, que incluyó un componente religioso y un encuentro con hondureños residentes en Italia, de acuerdo con la información divulgada sobre su visita.