Presidente Asfura participa en misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Roma, Italia. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este jueves en una misa celebrada en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Italia, como parte de su agenda en ese país europeo. El mandatario estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera, y la embajadora hondureña ante la Santa Sede.

La celebración fue dedicada a la oración y reflexión por Honduras, sus ciudadanos y los compatriotas que residen fuera del territorio nacional, según la información sobre la actividad. La misa tuvo lugar en la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los templos más importantes de Roma, donde se encuentran los restos del papa Francisco. La visita de Asfura coincidió con el 22 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica celebra a san Juan Pablo II, en conmemoración del inicio de su pontificado en 1978. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente Nasry Asfura compartió un encuentro especial con la diáspora hondureña en Italia, reafirmando los lazos que nos unen con nuestros compatriotas, sin importar la distancia.Junto a ellos, participó en una Santa Misa en la Basílica de Santa María la Mayor, un espacio de fe y encuentro para elevar nuestras oraciones por Honduras y por todos los hondureños dentro y fuera de nuestras fronteras. — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) October 22, 2026