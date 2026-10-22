Se entrega tercer agente de la Daet acusado de tráfico de drogas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Deyvin Nayin Licona Santos, tercer agente de la Dirección de División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) señalado por el delito de tráfico de drogas agravado, se presentó en la tarde de este jueves ante las autoridades judiciales, mientras sus dos compañeros ya recibieron detención judicial. La entrega del agente de la Daet se produce después de que Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Franklin Ismael Gómez Bautista comparecieran voluntariamente ante los juzgados de San Pedro Sula, acompañados por otros miembros de la Policía Nacional. Ambos agentes recibieron detención judicial el miércoles, acusados del delito de tráfico de drogas agravado.

Tras la resolución judicial, Rodríguez Fuentes y Gómez Bautista fueron remitidos a la Dirección de Policía de Fuerzas Especiales, en Tegucigalpa, donde permanecerán bajo custodia mientras continúa el proceso legal. La audiencia inicial de los dos imputados quedó programada para el lunes 26 de octubre a las 10:00 de la mañana, cuando se conocerán los elementos que presente el Ministerio Público en su contra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además del cargo por tráfico de drogas agravado, a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes se le atribuye el presunto delito de tenencia ilegal de munición de uso prohibido.

Allanamiento en casa con droga