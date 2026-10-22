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Se entrega tercer agente de la Daet acusado de tráfico de drogas en San Pedro Sula

Deyvin Nayin Licona Santos se presentó ante las autoridades judiciales, luego de que otros dos agentes de la Daet recibieran detención judicial por tráfico de drogas agravado

Se entrega tercer agente de la Daet acusado de tráfico de drogas en San Pedro Sula

Deyvin Nayin Licona Santos en el momento en que llega a loz tribunales de San Pedro sula.

San Pedro Sula, Honduras. Deyvin Nayin Licona Santos, tercer agente de la Dirección de División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) señalado por el delito de tráfico de drogas agravado, se presentó en la tarde de este jueves ante las autoridades judiciales, mientras sus dos compañeros ya recibieron detención judicial.

La entrega del agente de la Daet se produce después de que Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Franklin Ismael Gómez Bautista comparecieran voluntariamente ante los juzgados de San Pedro Sula, acompañados por otros miembros de la Policía Nacional.

Ambos agentes recibieron detención judicial el miércoles, acusados del delito de tráfico de drogas agravado.

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Tras la resolución judicial, Rodríguez Fuentes y Gómez Bautista fueron remitidos a la Dirección de Policía de Fuerzas Especiales, en Tegucigalpa, donde permanecerán bajo custodia mientras continúa el proceso legal.

La audiencia inicial de los dos imputados quedó programada para el lunes 26 de octubre a las 10:00 de la mañana, cuando se conocerán los elementos que presente el Ministerio Público en su contra.

Además del cargo por tráfico de drogas agravado, a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes se le atribuye el presunto delito de tenencia ilegal de munición de uso prohibido.

Allanamiento en casa con droga

Las acciones judiciales se derivan de un allanamiento realizado el pasado 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula, que, según las investigaciones del Ministerio Público, habría sido utilizada para almacenar sustancias ilícitas. Durante la inspección, las autoridades encontraron 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y varias cantidades de una sustancia que se presume es crack.

En el inmueble también se decomisaron municiones de diferentes características, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales correspondientes a estructuras policiales anteriores. Estos indicios fueron incorporados a las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.

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Redacción La Prensa
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