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Prisión preventiva para agentes de la DAET en San Pedro Sula

Agentes de la Daet quedan presos tras presentarse a los Juzgados sampedranos. Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, dio detalles sobre su futuro.

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