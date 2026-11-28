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Zonas sin luz este domingo 29 de noviembre; consulte la lista
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Sucesos
Juan Diego Zelaya confirma que su hermano sobrevivió al accidente de la CA-5
Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino, expresó su profundo pesar por el accidente que dejó nueve personas fallecidas y a su hermano herido
Redacción La Prensa
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Publicado: 28 de noviembre de 2026 a las 16:11
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Redacción La Prensa
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