Fijan para el 29 de octubre la audiencia de diputados de extinta comisión permanente

Los documentos oficiales señalan que la audiencia está programada para las 10:00 am en la Sala VI del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

El próximo jueves 29 de octubre se celebrará la audiencia de declaración de imputado contra los miembros de la extinta Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edys Moncada.

Tegucigalpa, Honduras. Los diputados y exdiputados de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional ya tienen fecha para enfrentar la audiencia de declaración de imputado.

El 15 de octubre, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra Luis Redondo y 12 diputados de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional por presuntamente integrar de forma ilegal ese órgano legislativo en 2025 y aprobar decisiones electorales sin contar con un quorum legal.

El requerimiento fiscal atribuye a los señalados delitos como usurpación de funciones, violación de los deberes de los funcionarios públicos, falsedad en documentos públicos y perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones.

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Uno de los puntos centrales del requerimiento fiscal es la sesión extraordinaria del 8 de enero de 2026, que Redondo convocó en su condición de presidente de la Comisión Permanente para conocer un informe jurídico relacionado con supuestos incumplimientos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante esa reunión se aprobó el decreto legislativo 58-2025, que contempló una orden para revisar y recontar 19,167 Juntas Receptoras de Votos de las elecciones generales de 2025.

Luis Redondo es señalado por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.

A la exsecretaria del Poder Legislativo, Luz Angélica Smith, se le señala por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

La acusación por usurpación de funciones también incluye a Hugo Rolando Noé Pino, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, Karen Vanessa Martínez Barahona, Josué Fabricio Carbajal Sandoval, Juan Alberto Barahona Mejía y Silvia Bessy Ayala Figueroa.

Además, figuran Osman Danilo Chávez Guity, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Linda Francés Donaire Portillo, Scherly Melissa Arriaga Gómez y Edgardo Antonio Casaña Mejía.

Al exgerente de la Enag, Edis Moncada, se le atribuyen tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la publicación de las certificaciones electorales aprobadas el 28 de octubre de 2025 y el decreto 58-2025.