Mujeres cafetaleras de Honduras destacan en feria internacional World of Coffee Panamá

San Pedro Sula, Honduras. Una delegación de 20 mujeres cafetaleras hondureñas ha llamado la atención de visitantes y representantes de la industria internacional durante su participación en World of Coffee Panamá 2026, una de las ferias especializadas más importantes del sector, que se desarrolló del 23 al 25 de octubre en Ciudad de Panamá.
La representación está encabezada por Carmen Cartagena, fundadora y directora de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras, y reúne a productoras de Olancho, Lempira, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Marcala, La Paz.
Durante el encuentro, el grupo hondureño despertó el interés de visitantes de diferentes países, entre ellos Colombia, Costa Rica y Panamá, quienes se acercaron al stand de Honduras para conocer más sobre la organización, el trabajo de las productoras y la calidad del café que ofrecen.
Cartagena destacó la respuesta que ha tenido la delegación durante la feria, donde los asistentes han mostrado interés en conocer la experiencia de las mujeres cafetaleras y las características del producto hondureño.
Uno de los cafés que sobresalió durante las degustaciones fue el de la variedad Parainema, que atrajo la atención de los visitantes y permitió mostrar el potencial de Honduras en el mercado de cafés especiales.
La Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras reúne a más de 2,000 mujeres en 15 departamentos del país, con el objetivo de fortalecer la participación femenina en la actividad cafetalera y abrir oportunidades para que sus productos lleguen a nuevos mercados.
Para Cartagena, participar en un encuentro internacional de esta magnitud representa una oportunidad para dar mayor visibilidad al trabajo de las productoras y establecer vínculos con compradores y otros actores de la industria.
La delegación cuenta con el respaldo del Gobierno de Honduras, la Embajada de Honduras en Panamá y la Subsecretaría del Café, instituciones que han apoyado la presencia del grupo en este espacio de promoción internacional.
La participación también permite mostrar el aporte de las mujeres a la producción nacional, desde el trabajo en las fincas hasta la promoción y comercialización del café.
Con su presencia en World of Coffee Panamá 2026, las productoras hondureñas buscan ampliar el reconocimiento de sus cafés y generar nuevas oportunidades comerciales, al tiempo que representan la diversidad y calidad de la caficultura del país.