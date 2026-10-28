Mujeres cafetaleras de Honduras destacan en feria internacional World of Coffee Panamá

San Pedro Sula, Honduras. Una delegación de 20 mujeres cafetaleras hondureñas ha llamado la atención de visitantes y representantes de la industria internacional durante su participación en World of Coffee Panamá 2026, una de las ferias especializadas más importantes del sector, que se desarrolló del 23 al 25 de octubre en Ciudad de Panamá.

La representación está encabezada por Carmen Cartagena, fundadora y directora de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras, y reúne a productoras de Olancho, Lempira, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Marcala, La Paz.

Durante el encuentro, el grupo hondureño despertó el interés de visitantes de diferentes países, entre ellos Colombia, Costa Rica y Panamá, quienes se acercaron al stand de Honduras para conocer más sobre la organización, el trabajo de las productoras y la calidad del café que ofrecen.

Cartagena destacó la respuesta que ha tenido la delegación durante la feria, donde los asistentes han mostrado interés en conocer la experiencia de las mujeres cafetaleras y las características del producto hondureño.

Uno de los cafés que sobresalió durante las degustaciones fue el de la variedad Parainema, que atrajo la atención de los visitantes y permitió mostrar el potencial de Honduras en el mercado de cafés especiales.