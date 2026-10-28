Usuarios denuncian cobros de hasta L25 en buses de la zona norte; falta claridad del IHTT

San Pedro Sula, Honduras. Los cobros de hasta 25 lempiras en algunas rutas del transporte público han generado inconformidad entre ciudadanos de la zona norte de Honduras, quienes denuncian presuntos incrementos en las tarifas y cuestionan la falta de controles para evitar cobros que consideran arbitrarios. A través de redes sociales de Diario LA PRENSA, usuarios reportaron aumentos en recorridos de San Pedro Sula, Choloma y diferentes colonias de la ciudad. Entre las denuncias figuran tarifas de 20 y 25 lempiras, pese a que, según los ciudadanos, el ajuste anunciado por las autoridades sería de dos o tres lempiras, dependiendo de la distancia. La situación mantiene la incertidumbre entre pasajeros y transportistas, debido a que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) no ha publicado, según la información recopilada para esta nota, un comunicado detallado que identifique las rutas de la zona norte autorizadas para aplicar el nuevo incremento.

Las denuncias en redes sociales reflejan el malestar de pasajeros que aseguran pagar más por sus recorridos habituales. María Esmeralda David Ochoa señaló que en la ruta de la López cobran 25 lempiras, mientras que Lázaro Guillén reportó que el pasaje de Choloma al parque central de San Pedro Sula cuesta 35 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Corina Castillo indicó que en el sector de Las Palmas cobran 20 lempiras. Olivia Pineda también denunció que la ruta 7 aplica una tarifa de 20 lempiras. Antony Deras cuestionó la falta de operativos para supervisar el cobro del pasaje. En tanto, Óscar Rivera manifestó que, aunque supuestamente el ajuste autorizado es de tres lempiras, algunos conductores cobran 20 y hasta 25 lempiras. Las publicaciones constituyen denuncias ciudadanas y requieren una verificación directa de las tarifas en cada recorrido para establecer si los cobros corresponden a los montos autorizados.

El comisionado del IHTT, Emilio Maldonado, informó a través de medios de comunicación sobre la aprobación de un incremento temporal del 10% a la tarifa del transporte suburbano en la zona del Distrito Central, debido a la variación en los precios de los combustibles. Según lo anunciado, el ajuste contempla dos lempiras para las rutas cortas y tres lempiras para las rutas largas. Sin embargo, la aplicación de ese incremento en la zona norte no está suficientemente aclarada en la información oficial disponible para esta nota. Algunos motoristas de las empresas Emtrasecho, Etla, Etilsah y Cosetral aseguran que cuentan con autorización del instituto para cobrar las nuevas tarifas, aunque no se dispone de una resolución o publicación oficial que permita confirmar cuáles recorridos están incluidos. En algunas rutas, los usuarios reportan que el pasaje pasó de 15 a 20 lempiras, una diferencia de cinco lempiras que supera el ajuste de dos o tres lempiras anunciado por el comisionado. Por ello, resulta necesario que las autoridades precisen las tarifas autorizadas y las condiciones de aplicación.

Sondeo en la terminal de buses

En la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, el personal consultado indicó que los precios de los boletos hacia distintos destinos del país se mantienen, pese a las expectativas de los transportistas de que se revise la tarifa ante el encarecimiento de los combustibles. El costo del pasaje depende de la distancia y del destino. De acuerdo con la información proporcionada por las empresas, el boleto desde San Pedro Sula hacia Olancho puede alcanzar aproximadamente 485 lempiras, mientras que el recorrido hacia Santa Rosa de Copán ronda los 180 lempiras.

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En la ruta entre San Pedro Sula y Puerto Cortés, los transportistas consultados señalaron que continúan cobrando 80 lempiras, tarifa que atribuyen al último ajuste aplicado hace aproximadamente tres meses. Según explicaron, no han recibido una nueva autorización para incrementar el precio. Roy Fajardo, motorista que cubre la ruta entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, explicó que los gastos de operación han aumentado debido al precio de los combustibles y a los pagos que deben realizar diariamente. Según detalló, las unidades que operan con aire acondicionado pueden gastar entre 2,800 y 3,700 lempiras diarios en combustible. En su caso, el consumo representa aproximadamente entre 3,200 y 3,300 lempiras al día. A ese monto se suman los pagos a los ayudantes, la alimentación del personal, los gastos de oficina y el despacho de las unidades. Fajardo señaló que estos compromisos reducen los ingresos que quedan para los transportistas y propietarios. Pese a las dificultades económicas que describen, los conductores de esta ruta afirmaron que mantienen el pasaje en 80 lempiras mientras no reciban una autorización para aplicar otro ajuste.