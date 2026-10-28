Mary Vallecillo: “Honduras tiene talento, pero falta impulsar la ciencia”

San Pedro Sula, Honduras. La investigadora hondureña Mary L.Vallecillo Ph.D, de la Escuela de Medicina de Harvard,destacó la necesidad de fortalecer la investigación científica en Honduras mediante una mayor inversión en infraestructura y el trabajo coordinado entre la academia, el Estado y la comunidad. Ella participó en un conversatorio en la Universidad Católica de Honduras (Unicah) en donde compartió muchos de sus conocimientos y experiencias con los estudiantes en la ponencia “La ciencia y la cooperación internacional frente a los grandes desafíos de la humanidad”. Vallecillo, quien desarrolla proyectos en áreas como la medicina traslacional, la inmunología neonatal y el estudio del microbioma intestinal, explicó que uno de sus principales objetivos es motivar a los estudiantes del área de la salud a generar conocimiento y contribuir al desarrollo científico del país. “Siempre es un honor regresar a Honduras y contribuir con la formación de nuestros estudiantes en el área de la salud, principalmente en el área de la investigación”, expresó la científica, al referirse a la importancia de despertar el interés de las nuevas generaciones por la investigación.

La investigadora también señaló que los hondureños pueden desarrollar una carrera científica exitosa y realizar aportes importantes a la humanidad, independientemente de su lugar de origen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Investiga enfermedades musculares y problemas de salud neonatal

Entre las líneas de investigación en las que ha trabajado Vallecillo figuran las enfermedades musculares, con el desarrollo de terapias basadas en proteínas para mejorar la función muscular, un proyecto realizado en Brigham Young University (BYU).

También participa en investigaciones sobre inmunología neonatal, enfocadas en bebés prematuros con bajo peso, con especial atención al tratamiento de la anemia y las transfusiones, así como a sus posibles efectos en el sistema inmunológico. Según explicó, este trabajo se desarrolla en la Escuela de Medicina de Harvard. Otra de sus líneas de investigación aborda la relación entre las alteraciones intestinales y el desarrollo de enfermedades respiratorias. En este campo, los estudios se centran en el microbioma intestinal y su posible influencia en la salud respiratoria, un trabajo que realiza en la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah en EE UU. La medicina traslacional, explicó Vallecillo, busca comprender las bases moleculares de determinadas enfermedades y utilizar ese conocimiento para desarrollar procesos y tratamientos que posteriormente puedan aplicarse a los pacientes.

Honduras necesita impulsar la medicina de precisión

La investigadora consideró que Honduras debe apostar por proyectos científicos que permitan trasladar los avances médicos a la atención de la población, especialmente en áreas como la medicina de precisión, que busca adaptar las estrategias de prevención y tratamiento a las características de cada paciente.

“Actualmente los estudios de medicina de precisión en el mundo están dando resultados muy importantes en pacientes con cáncer especialmente y Honduras tiene que enfocarse en impulsar proyectos como estos”, manifestó.

Vallecillo advirtió que el país necesita generar conocimiento propio y procurar que los resultados de las investigaciones se traduzcan en beneficios para los pacientes hondureños. A su juicio, aunque desde la academia existe voluntad para contribuir a mejorar la atención sanitaria, es necesario fortalecer el acompañamiento estatal para que las iniciativas científicas puedan desarrollarse y aplicarse.

Falta de infraestructura, uno de los principales desafíos

Vallecillo identificó la infraestructura como uno de los principales obstáculos para ampliar la investigación científica en Honduras. Sin embargo, sostuvo que el país cuenta con talento humano dispuesto a aprender, investigar y colaborar en proyectos que contribuyan al desarrollo de la salud.