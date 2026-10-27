Residentes de la Unah-Cortés logran tercer lugar en congreso internacional

San Pedro Sula. Médicos residentes del Posgrado de Medicina Interna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Cortés obtuvieron el tercer lugar en la competencia académica Cardio Trivia, durante el Séptimo Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular SIAC-Prevent, celebrado en República Dominicana. Dulce María Segura, doctora residente de tercer año del Posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés explicó que en el congreso participaron representantes de 15 escuelas de Medicina, entre residentes de Medicina Interna y Cardiología. Segura detalló que el equipo hondureño avanzó a la final de la competencia después de superar varios filtros y logró posicionarse en el tercer lugar. La delegación estuvo integrada por tres residentes de último año de Medicina Interna.

Además de competir en la Cardio Trivia, los médicos presentaron dos pósteres de casos clínicos y expusieron oralmente un caso clínico como parte de las actividades académicas del encuentro.

Presentación de casos clínicos

Entre los trabajos presentados destacaron dos casos clínicos: uno sobre disección aórtica y otro sobre arteritis de Takayasu, una enfermedad poco frecuente que, según Segura, despertó especial interés entre los asistentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La participación permitió a los residentes compartir conocimientos médicos y presentar casos clínicos ante profesionales de distintos países, en un espacio de intercambio académico enfocado en la prevención cardiovascular.

Proyección Internacional

Segura indicó que el congreso reunió a más de 500 médicos, principalmente de países de Centroamérica, además de profesionales procedentes de Chile, Brasil y España.

La residente destacó que estos espacios contribuyen a proyectar el nivel académico del Posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés y a demostrar las capacidades de formación médica en Honduras, pese a las limitaciones que enfrenta el país.

Asimismo, confirmó que los representantes del posgrado recibieron una nueva invitación para participar en la próxima edición del congreso, prevista para octubre de 2027. En esa ocasión, se espera que puedan asistir residentes que actualmente cursan primero y segundo año, quienes avanzarán en su formación académica.