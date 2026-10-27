  1. Inicio
  2. · San Pedro

Residentes de la Unah-Cortés logran tercer lugar en congreso internacional

Residentes de Medicina Interna obtuvieron el tercer lugar en una competencia internacional y presentaron casos clínicos en República Dominicana

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 15:47 -
  • Eunice Martínez
Residentes de la Unah-Cortés logran tercer lugar en congreso internacional

Residentes del Posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés destacaron en República Dominicana al obtener el tercer lugar en una competencia académica internacional.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula. Médicos residentes del Posgrado de Medicina Interna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Cortés obtuvieron el tercer lugar en la competencia académica Cardio Trivia, durante el Séptimo Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular SIAC-Prevent, celebrado en República Dominicana.

Dulce María Segura, doctora residente de tercer año del Posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés explicó que en el congreso participaron representantes de 15 escuelas de Medicina, entre residentes de Medicina Interna y Cardiología.

Segura detalló que el equipo hondureño avanzó a la final de la competencia después de superar varios filtros y logró posicionarse en el tercer lugar. La delegación estuvo integrada por tres residentes de último año de Medicina Interna.

¿Tenía cita pendiente en el hospital Mario Rivas? Así puede reprogramarla

Además de competir en la Cardio Trivia, los médicos presentaron dos pósteres de casos clínicos y expusieron oralmente un caso clínico como parte de las actividades académicas del encuentro.

Presentación de casos clínicos

Entre los trabajos presentados destacaron dos casos clínicos: uno sobre disección aórtica y otro sobre arteritis de Takayasu, una enfermedad poco frecuente que, según Segura, despertó especial interés entre los asistentes.

La participación permitió a los residentes compartir conocimientos médicos y presentar casos clínicos ante profesionales de distintos países, en un espacio de intercambio académico enfocado en la prevención cardiovascular.

Médicos residentes de la Unah-Cortés representaron a Honduras en un encuentro internacional que promueve el intercambio científico y la formación académica en salud cardiovascular.

Médicos residentes de la Unah-Cortés representaron a Honduras en un encuentro internacional que promueve el intercambio científico y la formación académica en salud cardiovascular.

 (Foto: Cortesía)

Proyección Internacional

Segura indicó que el congreso reunió a más de 500 médicos, principalmente de países de Centroamérica, además de profesionales procedentes de Chile, Brasil y España.

Aguas de San Pedro promueve la prevención de cáncer con "Amarme es Cuidarme"

La residente destacó que estos espacios contribuyen a proyectar el nivel académico del Posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés y a demostrar las capacidades de formación médica en Honduras, pese a las limitaciones que enfrenta el país.

Dulce Segura, Gustavo Colindres y Marvin Villanueva celebran el tercer lugar obtenido en la competencia académica <i>Cardio Trivia</i>, durante el Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular en República Dominicana.

Dulce Segura, Gustavo Colindres y Marvin Villanueva celebran el tercer lugar obtenido en la competencia académica Cardio Trivia, durante el Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular en República Dominicana.

 (Foto: Cortesía)

Asimismo, confirmó que los representantes del posgrado recibieron una nueva invitación para participar en la próxima edición del congreso, prevista para octubre de 2027.

En esa ocasión, se espera que puedan asistir residentes que actualmente cursan primero y segundo año, quienes avanzarán en su formación académica.

Diabetes e hipertensión: suspender tratamientos puede causar graves daños

La participación de los residentes hondureños en este encuentro internacional representa una oportunidad para fortalecer el intercambio científico y dar a conocer sus experiencias clínicas en el ámbito de la prevención cardiovascular.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias