Gobierno entrega tractor a municipalidad de SPS para atender comunidades

La entrega del tractor estuvo a cargo de Karla Estévez, gobernadora departamental de Cortés, en las instalaciones de la Gerencia de Infraestructura. Durante el acto, el alcalde Roberto Contreras agradeció al presidente hondureño, Nasry Asfura, por impulsar este tipo de acciones en beneficio de la población.

Según información de la municipalidad, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) entrega el tractor en calidad de préstamo, ya que continúa siendo propiedad del Estado de Honduras. Por ello, la Municipalidad de San Pedro Sula asume únicamente el derecho de uso, así como la responsabilidad de cuidar el equipo.

San Pedro Sula, Honduras. El Gobierno entregó a la Municipalidad sampedrana un tractor de oruga como parte del programa de distribución de maquinaria a las alcaldías de Honduras.

Estévez manifestó que la entrega de la maquinaria forma parte de los compromisos asumidos para fortalecer el desarrollo de los municipios del país.

“El objetivo es que la maquinaria sea utilizada en el municipio de San Pedro Sula para fortalecer los trabajos de infraestructura, mantenimiento y mejoramiento de la red vial, contribuyendo a una mejor conectividad, al desarrollo de las comunidades ya una respuesta efectiva a las necesidades de los sampedranos”, indicó Estévez.

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La funcionaria señaló que esta maquinaria será valiosa en la medida en que se utilice con responsabilidad, planificación y transparencia, priorizando las obras que más necesitan los barrios y comunidades.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Gobernación de continuar trabajando de manera articulada con las municipalidades y otras instituciones para asegurar que los beneficios lleguen a más hondureños.

Por su parte, Geraldina Gonzales, delegada presidencial en la zona norte, explicó que fueron testigos de la entrega de la maquinaria al alcalde Roberto Contreras y afirmó que los compromisos del presidente se están cumpliendo.

"Nos sentimos agradecidos y orgullosos del accionar del presidente que trabaja sin distinción política. Esperamos que este equipo sea para desarrollar proyectos comunitarios ya la vez apoyando el trabajo de prevención de inundaciones que es uno de los propósitos más importantes que tiene el gobierno", dijo Gonzales.

Contreras indicó que el equipo recibido marca el inicio del paquete de siete máquinas prometidas por el presidente de la República a las 298 municipalidades de Honduras.

"Estos equipos permitirán ejecutar trabajos de terrazaría que antes requerían contratación generando un ahorro económico significativo para la ciudad. Estamos muy agradecidos y nos comprometemos a dar un buen uso a esta maquinaria, a cuidarla y sobre todo a llevarla a lugares donde todavía están necesitando obras de terrazaría", indicó el alcalde.