Honduras cierra el Mundial Sub-15 con dura derrota: el puesto final en el que quedó

Bakú, Azerbaiyán.

La Selección de Honduras cerró su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA que se llevó a cabo en Azerbaiyán, pero lastimosamente fue con una derrota 4-0 frente a Chile en el partido disputado durante la madrugada de este viernes 30 de octubre. La 'Mini H', dirigida por Cristian Aleza, se enfrentó al combinado sudamericano en uno de los encuentros destinados a definir las posiciones finales del certamen. Chile llegaba motivado después de vencer a Nigeria y confirmó su buen momento con una contundente victoria sobre los hondureños.

El puesto de Honduras en el Mundial Sub-15

Con este resultado, Honduras terminó en la posición 73 de un total de 189 selecciones participantes en esta primera edición del Mundial Sub-15 de la FIFA, una experiencia que reunió a miles de jóvenes futbolistas de diferentes partes del mundo. Pese a la derrota en su último compromiso, el balance deportivo de la Bicolor dejó números positivos: consiguió seis victorias, dos empates y dos derrotas, con un registro de 39 goles anotados y apenas 14 recibidos durante su participación.