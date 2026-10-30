Víctor Vandenbroucke sorprende y revela la selección que representará

Bélgica.

El caso de Victor Vandenbroucke sigue generando repercusiones después de que el joven defensor decidiera dar un paso al costado de la Selección de Honduras tras recibir su primera convocatoria. Ahora, el futbolista de 17 años rompió el silencio y dejó claro cuál es el combinado nacional que desea representar en el futuro. El zaguero, que juega en el Genk de Bélgica y tiene raíces hondureñas por parte de su madre, lleva más de una década viviendo en territorio belga. Aunque inicialmente había mostrado interés en defender los colores de la Bicolor, sus últimas declaraciones apuntan hacia otro destino. En declaraciones al medio belga Het Nieuwsblad, Vandenbroucke explicó que su decisión responde a sus sentimientos y al vínculo que ha desarrollado con el país europeo, donde ha vivido gran parte de su vida.

"De momento, prefiero seguir mi corazón y eso significa elegir la selección belga", expresó el joven defensor, dejando clara su intención de representar a los Diablos Rojos en lugar de Honduras. Según informó el portal belga Enfoque en el fútbol, el futbolista ya tuvo acercamientos con la federación de Bélgica, aunque todavía no ha recibido una convocatoria oficial. Sin embargo, el propio jugador reconoció que está dispuesto a recibir el llamado para incorporarse a las selecciones juveniles o al equipo nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Simplemente les dejé claro que estoy abierto a ser convocado por la selección belga", manifestó Vandenbroucke, quien parece tener definida su postura sobre el país al que quiere representar internacionalmente. La decisión también generó reacciones desde el cuerpo técnico de Honduras. José Francisco Molina, entrenador de la selección nacional, se refirió al caso y explicó cómo se produjo el acercamiento con el futbolista y las razones por las que decidieron convocarlo.