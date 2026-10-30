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Arde la zona de Liguilla: Así queda la tabla de posiciones en el Apertura

Cada vez falta menos para que se terminen las vueltas regulares y la tabla de posiciones se pone al rojo vivo.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 19:32 -
  • Heber Betancourt
Arde la zona de Liguilla: Así queda la tabla de posiciones en el Apertura

El resto de la jornada se jugará este fin de semana con partidos emocionantes.
Danlí, El Paraiso.

La jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional comenzó este viernes con el triunfo 3-1 del Estrella Roja sobre el Atlético Independiente, en un resultado que provoca movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Con esta victoria, Estrella Roja llegó a 16 puntos y escaló momentáneamente hasta la quinta posición, metiéndose en zona de liguilla y dando un paso importante en sus aspiraciones de clasificación.

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Por su parte, el Atlético Independiente se queda con 11 unidades en la posición 10 y no pudo aprovechar el inicio de una nueva fecha para acercarse a los puestos de clasificación.

El viejo león es el líder del torneo con 26 unidades pero tendrá que ganar este fin de semana para seguir en lo más alto.

La jornada continuará este sábado con los partidos Lobos UPN ante Génesis, Real España frente a Juticalpa y CD Choloma contra Olimpia.

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La actividad finalizará el domingo con dos atractivos compromisos: Olancho FC se medirá a Platense, mientras que Motagua y Marathón protagonizarán el clásico de las emes.

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Heber Betancourt

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