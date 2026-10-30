El zafarrancho desatado tras la eliminación de Motagua ante Alajuelense: golpes y empujones

Alajuela, Costa Rica.

La eliminación del Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf dejó mucho más que frustración en las filas del conjunto hondureño, que terminó despidiéndose del certamen tras caer contra la Liga Deportiva Alajuelense. El resultado adverso provocó que los ánimos se encendieran una vez que el árbitro decretó el final del compromiso en el Estadio Alejandro Morera Soto. La tensión acumulada durante el encuentro terminó trasladándose al terreno de juego, donde se produjo un fuerte enfrentamiento entre integrantes de ambos clubes.

Las imágenes captadas después del pitazo final muestran cómo futbolistas del Motagua y del Alajuelense protagonizaron momentos de mucha tensión, con reclamos, empujones y discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono. En el altercado también participaron miembros de los cuerpos técnicos de las dos instituciones. El incidente se concentró en las cercanías de una de las porterías, donde varios jugadores se encararon y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros. La situación generó preocupación, pues por momentos parecía que el intercambio de palabras y empujones podía convertirse en una pelea de mayores dimensiones.