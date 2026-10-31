Tabla de posiciones tras goleada de Olimpia vs Choloma y así quedó Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Con estos resultados, el Olimpia vuelve a tomar el liderato tras alcanzar las 29 unidades y manda al segundo lugar al Real España que llegó a los 27 puntos tras 12 jornadas disputadas en el torneo Apertura 2026.

En el primer cotejo, los universitarios se impusieron en un partidazo al Génesis (4-3) para sumar tres puntos de oro en casa. Posteriormente, el la Máquina superó a los canecheros en el Olímpico por 3-1 y la jornada finalizó con el triunfo de los Albos sobre el Choloma (0-3).

La jornada 12 del torneo Apertura 2026 continúa avanzando y este sábado 31 de octubre se disputaron tres nuevos partidos. Los Lobos de la UPNFM recibieron al Génesis FC, Real España enfrentó a Juticalpa y la noche sabatina cerró con el atractivo duelo entre Choloma vs Olimpia.

En el tercer puesto se ubica el Marathón, que este domingo enfrentará una dura prueba ante el cuarto de la tabla: el Motagua. Ambos protagonizarán un electrizante clásico para intentar despegarse en la clasificación donde los dos acumulan 22 unidades.

Ya en el quinto lugar está el Estrella Roja con 16 puntos. El equipo de Danlí sumó tres puntos claves tras vencer por 3-1 al Independiente de Siguatepeque en el inicio de esta fecha 12 el pasado viernes en el Marcelo Tinoco.

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Los Lobos de la UPNFM también firmaron puntos claves tras protagonizar una tremenda remontada ante el Génesis FC (4-3) en el Estadio Emilio Williams de Choluteca; con este resultado los universitarios se mantienen en puestos de clasificación tras alcanzar la sexta plaza con 15 unidades.

En el séptimo lugar se ubica el CD Choloma, que este sábado tropezó ante el Olimpia en el Deras. El cuadro maquilero aún aspira por meterse en los puestos de la siguiente ronda, pero en esta fecha se quedó estancado con sus 13 unidades. Le sigue de cerca el Olancho FC con el mismo puntaje, pero que este domingo se mide ante Platense.

Génesis FC es noveno y continúa el Club Atlético Independiente en el décimo, ambos con 11 puntos. En el penúltimo puesto se encuentra el Platense con 8 y ya en el fondo de la tabla de posiciones se hunde el Juticalpa FC con apenas 6 unidades.