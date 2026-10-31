UPN y el Génesis FC protagonizan un partidazo de 7 goles en Choluteca

Choluteca

¡Qué partidazo se vivió en Choluteca! Lobos UPNFM protagonizó una remontada espectacular y derrotó 4-3 a Génesis FC en un encuentro lleno de emociones, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional. Josué Villafranca se convirtió en el héroe de la tarde al marcar el gol del triunfo en el último minuto, desatando la locura de los universitarios. Las emociones comenzaron temprano en el Estadio Emilio Williams. Apenas al minuto 6, Carlos Arzú adelantó a Génesis FC con un soberbio remate de derecha, después de recuperar el balón en el mediocampo. Sin embargo, la respuesta de los Lobos llegó al 14, cuando Glavovic aprovechó un error garrafal de Manuel Gamboa, quien no pudo despejar la pelota, para establecer el 1-1 dentro del área.

En el complemento, el conjunto canino volvió a tomar ventaja gracias a una auténtica joya de Walter Martínez. Al minuto 48, el futbolista sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló junto al costado derecho del arco defendido por Alex Güity. Génesis parecía tener el control del encuentro, pero los universitarios no estaban dispuestos a rendirse. La reacción de la Manada llegó al minuto 67, cuando Carter Bodden aprovechó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo para colocar el 2-2. El atacante universitario volvió a demostrar su olfato goleador y alcanzó seis anotaciones en el presente campeonato. No obstante, Génesis recuperó la ventaja al 75 mediante Ángel Alvarado, quien acababa de ingresar al terreno de juego y definió de zurda para el 3-2. Cuando parecía que los visitantes se llevarían los tres puntos, Lobos sacó fuerzas para protagonizar una remontada inolvidable. Al minuto 81, Jefferson Hinestroza conectó de cabeza un exquisito centro de Carlos Mejía desde la banda izquierda para firmar el 3-3. La locura se desató al 90, cuando Josué Villafranca ganó por arriba y marcó el 4-3. La anotación fue revisada por el árbitro mediante el FVS por un posible fuera de juego, pero finalmente el gol fue validado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse