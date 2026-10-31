Keyrol Figueroa sigue imparable con el Port Vale y marcó otro golazo en Inglaterra

Inglaterra.

El delantero hondureño Keyrol Figueroa vive su mejor momento en el fútbol inglés. Con apenas 20 años, el atacante catracho atraviesa una semana dorada que ilusiona tanto a su club, el Port Vale, como a la afición de la Selección Nacional de Honduras.

En cuestión de pocos días, Figueroa firmó dos anotaciones claves. Primero se lució marcando frente al Manchester City Sub-21 en el EFL Trophy, y este fin de semana confirmó su gran momento al anotar en la victoria por 4-2 ante el Rochdale.

El tanto llegó en el minuto 86 del encuentro, cuando aprovechó un gran centro raso de su compañero George Hall para empujar el balón al fondo de la red y sellar el triunfo definitivo. Con esta conquista, el joven delantero suma ya 3 goles en apenas 4 partidos con la camiseta del Port Vale.

El partido disputado este sábado fue redondo para el equipo blanquinegro. Además del gol de Figueroa, el marcador se construyó con las anotaciones de Onel Hernández (2'), George Byers de penal (11') y Jordan Lawrence-Gabriel (22').