Candidatos demócratas prometen “recuperar Texas” a tres días de las elecciones

Estados Unidos. A tres días de las cruciales elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, y la aspirante a gobernadora, Gina Hinojosa, prometieron a sus bases “recuperar” el estado y arrebatarle el control al Partido Republicano. En este ciclo electoral, los demócratas han ganado terreno en Texas, donde ningún candidato del partido gana un cargo estatal desde 1994, tanto en las contiendas legislativas como en la carrera por la gobernación. Talarico, exmaestro de escuela, aventaja por pocos puntos en la mayoría de las encuestas al fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, quien cuenta con el aval de Trump y el apoyo financiero del magnate Elon Musk. Por su parte, Hinojosa, abogada y legisladora estatal, le ha estado pisando los talones en las encuestas al gobernador Greg Abbott, que busca un cuarto mandato y está en el poder desde 2015.

En un mitin conjunto, sobre un escenario decorado con una bandera gigante de Texas, Talarico e Hinojosa se presentaron como los candidatos que plantan cara a los “poderosos”, dispuestos a servir a los residentes de Texas, y acusaron a sus rivales de ser los políticos más corruptos del estado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Esta elección es una batalla entre los que mandan y los que deberían mandar”, dijo Talarico a sus seguidores, con la voz ronca. Houston es una de las últimas paradas de su gira de 21 días por el estado, paralela a la de su contrincante. El demócrata comparó su contienda con el relato bíblico de David y Goliat, en el que un joven pastor derrota con una honda y una piedra a un gigante guerrero filisteo. Además, hizo un guiño a los texanos que votaron por Trump en las presidenciales de 2024 y criticó a la Administración por no cumplir sus promesas de campaña.