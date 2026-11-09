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¿Quién era la persona que murió atropellada frente a la terminal de buses de SPS?

El accidente ocurrió la noche del domingo en el bulevar del sur, frente a la terminal de buses, donde hay un puente peatonal

¿Quién era la persona que murió atropellada frente a la terminal de buses de SPS?

Una patrulla policial que estaba cerca del lugar retuvo al conductor del vehículo involucrado en el atropellamiento.

San Pedro Sula, Honduras. Como Adolfo Dagoberto Cáceres Figueroa, de 55 años de edad, fue identificado el hombre que murió atropellado la noche del domingo en el bulevar del sur, frente a la terminal de buses de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima fue embestida por un vehículo mientras se encontraba en ese sector.

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Tras el atropellamiento, una patrulla policial que se encontraba cerca de la zona intervino y retuvo al conductor del vehículo involucrado.

El motorista quedó a disposición de las autoridades para el procedimiento correspondiente.

Cerca de donde se registró el atropellamiento hay un puente peatonal, que pocas es utilizado por las personas.

Cerca de donde se registró el atropellamiento hay un puente peatonal, que pocas es utilizado por las personas.

El accidente se registró en las inmediaciones de la Gran Central Metropolitana de Buses.

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En el lugar donde ocurrió el hecho existe un puente peatonal habilitado para facilitar el cruce de las personas; sin embargo, los peatones no suelen utilizarlo.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

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Redacción La Prensa
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