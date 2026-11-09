¿Quién era la persona que murió atropellada frente a la terminal de buses de SPS?

San Pedro Sula, Honduras. Como Adolfo Dagoberto Cáceres Figueroa, de 55 años de edad, fue identificado el hombre que murió atropellado la noche del domingo en el bulevar del sur, frente a la terminal de buses de San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima fue embestida por un vehículo mientras se encontraba en ese sector.

Tras el atropellamiento, una patrulla policial que se encontraba cerca de la zona intervino y retuvo al conductor del vehículo involucrado. El motorista quedó a disposición de las autoridades para el procedimiento correspondiente.

El accidente se registró en las inmediaciones de la Gran Central Metropolitana de Buses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse