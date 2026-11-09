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Identifican a pareja ultimada a balazos dentro de su carro en Choluteca

Una niña que iba con las víctimas resultó ilesa. Las autoridades policiales continúan con las investigaciones del doble crimen

Identifican a pareja ultimada a balazos dentro de su carro en Choluteca

Enrique Herrera y Denia Yoselin Martínez, las víctimas mortales. Imagen de redes sociales.

Choluteca, Honduras. La pareja atacada a balazos ayer domingo frente al Cementerio General de Choluteca, en el barrio El Hospital, en el sur de Honduras, ha sido identificada.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Alan Enrique Herrera y Denia Yoselin Martínez, ambos originarios de Marcovia. Se reportó que una menor, hija de la pareja, que iba con ellos, presenció el violento suceso; afortunadamente, resultó ilesa.

Según la información preliminar, Enrique y Denia se conducían en un turismo negro cuando fueron interceptados y luego atacados a balazos por individuos que, hasta el momento, no han sido identificados.

Residentes del lugar donde sucedieron los hechos relataron que oyeron varias detonaciones de arma de fuego. Asimismo, otras personas contaron que se hallaban cerca de la escena del crimen y auxiliaron a la menor.

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Se supo que la niña quedó bajo resguardo de la Policía, mientras las autoridades se ponían en contacto con los familiares y se investiga el caso. Por su parte, Medicina Forense llegó a la escena para el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás de la muerte de la pareja. Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer el móvil del crimen y ubicar a los criminales.

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Redacción La Prensa
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