Identifican a pareja ultimada a balazos dentro de su carro en Choluteca

Choluteca, Honduras. La pareja atacada a balazos ayer domingo frente al Cementerio General de Choluteca, en el barrio El Hospital, en el sur de Honduras, ha sido identificada.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Alan Enrique Herrera y Denia Yoselin Martínez, ambos originarios de Marcovia. Se reportó que una menor, hija de la pareja, que iba con ellos, presenció el violento suceso; afortunadamente, resultó ilesa.

Según la información preliminar, Enrique y Denia se conducían en un turismo negro cuando fueron interceptados y luego atacados a balazos por individuos que, hasta el momento, no han sido identificados.

Residentes del lugar donde sucedieron los hechos relataron que oyeron varias detonaciones de arma de fuego. Asimismo, otras personas contaron que se hallaban cerca de la escena del crimen y auxiliaron a la menor.