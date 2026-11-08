Nuevo ataque de pitbull en Tegucigalpa revive el recuerdo del caso de Zeus

Tegucigalpa, Honduras. Un adulto mayor habría resultado herido tras ser atacado por cuatro perros de raza pitbull en el sector de Jardines de Toncontín, en Tegucigalpa. La denuncia fue realizada este domingo por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre lo ocurrido y expresaron su preocupación por el peligro que, según ellos, representan los animales cuando no se encuentran bajo el control de sus propietarios. De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el afectado presenta heridas en la pantorrilla de una de sus piernas, aparentemente provocadas por las mordeduras de los caninos. Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado a las personas que tienen perros de esta raza para que extremen las medidas de seguridad y eviten que sus mascotas puedan atacar a otras personas.

Ataque en Tegucigalpa recuerda el caso de Zeus

El nuevo reporte de un ataque canino reavivó en redes sociales los comentarios sobre el caso de Zeus, el perro de raza pitbull que provocó la muerte de don Alex Maldonado en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El hecho ocurrió el 21 de septiembre, cuando el animal atacó en dos ocasiones al adulto mayor. El primer ataque se registró durante la mañana y le provocó una herida en una de sus manos, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, posteriormente regresó a su vivienda.

Cerca de las 5:00 de la tarde ocurrió un segundo ataque, que le provocó graves lesiones en las extremidades inferiores y una pérdida masiva de sangre. Durante el incidente, el hijo de la víctima también resultó herido en las manos cuando intentó intervenir. El Ministerio Público, a través de la Dirección de Medicina Forense, confirmó mediante análisis de laboratorio y odontológicos que la causa de muerte fue accidental y estuvo directamente relacionada con las mordeduras del animal. De esta manera, se descartaron las hipótesis iniciales que apuntaban a posibles lesiones provocadas con armas blancas encontradas en la escena.

¿Qué ocurrió con Zeus después del ataque?

Tras el incidente, Zeus fue evaluado por veterinarios, quienes determinaron que se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque presentaba estrés y conductas reactivas. Según las evaluaciones, estos comportamientos estarían relacionados con las condiciones en las que permanecía el animal, ya que había estado encadenado y en un espacio reducido.