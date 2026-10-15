Toman determinante decisión sobre Zeus, pitbull que mató a su dueño

La atención sobre Zeus, el pitbull relacionado con la muerte de un adulto mayor en Tegucigalpa, continúa semanas después del incidente que puso al animal bajo custodia municipal.
Esta vez, el caso vuelve a ser noticia por una intervención veterinaria anunciada por las autoridades del Distrito Central: la castración del perro, como parte de las acciones dirigidas a su recuperación.
Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, dio a conocer que el procedimiento se realizaría este miércoles con la colaboración de médicos veterinarios.
El funcionario destacó la participación de estos profesionales en la atención del canino y consideró que su apoyo resulta importante para continuar con los cuidados que recibe.
En sus publicaciones, Esperanza defendió la posibilidad de que Zeus tenga una nueva oportunidad. “Zeus merece una segunda oportunidad, una vida digna, llena de amor, cuidados y respeto”, manifestó. También agradeció a las personas que se han involucrado en su recuperación y que respaldan las medidas para garantizar su bienestar.
El perro llegó a manos de las autoridades municipales después de la muerte de Alex Alonso Maldonado Bonilla, de 75 años, ocurrida el 21 de septiembre de 2026 en una vivienda de la colonia Hato de Enmedio.
El adulto mayor murió tras un ataque atribuido al pitbull, aunque las circunstancias que lo desencadenaron no han sido precisadas en la información divulgada.
Desde entonces, Zeus permanece bajo resguardo de la Policía Municipal, que ha informado sobre el proceso de evaluación y rehabilitación al que está siendo sometido. La castración anunciada forma parte de esta etapa de atención, mientras el funcionario ha reiterado que se busca ofrecer al animal condiciones de vida adecuadas.
“Poco a poco, con la ayuda de Dios y de personas de buen corazón, seguimos trabajando para que deje atrás su pasado y tenga el futuro que merece”, expresó Esperanza al referirse a los esfuerzos para encaminar la recuperación del perro.
El subdirector municipal cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes han acompañado el caso y mantienen su apoyo a la rehabilitación de Zeus, en medio de la atención pública que generó el fatal episodio en el Hato de Enmedio.
La mascota de la raza pitbull se convirtió en protagonista de una tragedia que enlutó a una familia capitalina, después de un ataque que cobró la vida Alex Alfonso Maldonado. El hecho ocurrió el 21 de septiembre. Aunque municipales buscaron retirar al perro de la residencia, su dueño se negó y fue hasta ayer que fue llevado a una instalación municipal.
De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, Maldonado sufrió un primer ataque alrededor de las 11:00 de la mañana. Las lesiones que sufrió en una de sus manos obligaron a trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, después de ser atendido, el hombre regresó a su vivienda. Cerca de las 5:00 de la tarde se produjo un segundo ataque, durante el cual Zeus volvió a morderlo y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.
De acuerdo con los reportes, el perro le desprendió el pie a la altura del tobillo. El hijo de Maldonado también resultó lesionado al intentar intervenir para ayudar a su padre. Sus heridas se localizaron principalmente en las manos. Inicialmente, el familiar se había opuesto a que Zeus fuera entregado a las autoridades, pero finalmente el animal fue retirado del inmueble para cumplir con el protocolo sanitario.
Vecinos de la colonia Hato de Enmedio describieron al pitbull como un animal de comportamiento agresivo. Una residente relató a medios locales que en una ocasión Zeus habría escapado de la vivienda y atacado a otro perro. Otra vecina recordó los momentos de angustia registrados durante el ataque mortal y aseguró que desde el interior de la vivienda se escuchaban gritos desesperados.