Toman determinante decisión sobre Zeus, pitbull que mató a su dueño

De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, Maldonado sufrió un primer ataque alrededor de las 11:00 de la mañana. Las lesiones que sufrió en una de sus manos obligaron a trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, después de ser atendido, el hombre regresó a su vivienda. Cerca de las 5:00 de la tarde se produjo un segundo ataque, durante el cual Zeus volvió a morderlo y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.