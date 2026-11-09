Fiscalía de Paraguay allana lujosa vivienda de Santiago Peña por el caso Ueno bank

Asunción, Paraguay. La Fiscalía de Paraguay ordenó este domingo una operación de registro de una lujosa vivienda del expresidente Santiago Peña, quien se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado. Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore encabezaron el equipo del Ministerio Público que ingresó al inmueble en la ciudad de San Bernardino (centro), ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, la capital del país, según un comunicado de la Fiscalía.

El exmandatario, destituido tras ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones", fue imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por lo que permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción. La caída de Ueno congeló los recursos de unos 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones del Estado que durante la Administración de Peña colocaron millonarios fondos públicos en ese banco.