Alberth Elis: “No fue fácil, en los partidos anteriores no había podido”

San Pedro Sula, Honduras.

Alberth Elis vivió una noche especial con la camisa de Marathón. El atacante hondureño anotó sus primeros dos goles con el conjunto verdolaga, poniendo fin a una espera marcada por el esfuerzo, la perseverancia y las oportunidades que no habían terminado en anotación. "Primero, agradecido con Dios por la oportunidad de poder anotar dos goles. No fue fácil, en los partidos anteriores había tenido opciones, no se había dado, pero gracias a Dios hoy se dieron dos y pudimos ganar, que es lo más importante", expresó Elis después del encuentro.

El delantero también destacó la importancia de conseguir los tres puntos, tomando en cuenta que Marathón afronta la recta final del campeonato con el objetivo de terminar entre los primeros dos lugares. "Hoy lo importante era ganar, sabíamos que quedaban tres finales prácticamente para buscar quedar en primero o segundo lugar. Hoy teníamos que ganar y gracias a Dios se dio el triunfo, pude anotar dos goles y agradecido con Dios por eso", manifestó. El respaldo de sus compañeros Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Panterita reconoció que el camerino verdolaga ha sido fundamental durante este proceso, especialmente cuando el gol se resistía en los encuentros anteriores.

"La verdad que todo el equipo está muy feliz porque pude anotar y a veces me decían: 'Ya las vas a meter, ya las vas a meter'. Ellos están muy felices y yo agradecido con todo el equipo, con el cuerpo técnico, con la junta directiva que me han traído al club y esperamos seguir de esa forma, ayudando al equipo con goles, asistencias y buscando ganar ese título que todo el equipo quiere", comentó. Sobre la importancia de estas anotaciones para recuperar confianza y ritmo futbolístico, Elis explicó: "Sí, claro, no llegaba el gol, estoy agarrando ritmo, estoy teniendo continuidad, que es lo que necesito y espero seguir trabajando y tratar de llegar al 100%, a mi mejor nivel para los que vienen". Agradecido con la afición verdolaga El atacante también valoró el cariño que ha recibido de los aficionados y el respaldo que sintió desde su llegada a Marathón, incluso cuando las anotaciones no aparecían. "No, agradecido con mis compañeros por ese apoyo que me han dado desde que llegué al club, por el cuerpo técnico y la afición sin duda también. Hoy se vio que en todos los partidos sentía que siempre me decían: 'Ya va a llegar, ya va a llegar', y hoy gracias a Dios llegaron dos", señaló.