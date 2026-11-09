Victoria y Vida con duros rivales: así se jugarán los 4tos de final del Ascenso

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga de Ascenso de Honduras ya conoce a sus ocho equipos clasificados a los cuartos de final del torneo Apertura 2026-2027. Después de disputarse los encuentros de vuelta de los octavos de final, quedaron definidos los clubes que continúan en la lucha por conseguir el boleto a las semifinales y mantener vivo el sueño de llegar a la Primera División.

La jornada dejó varios resultados contundentes y confirmó el buen momento de algunos equipos que aspiran a convertirse en protagonistas de la competición. Victoria fue uno de los grandes destacados al golear 5-1 al Pirata FC, mientras que Parrillas One también firmó una importante victoria al imponerse 4-2 al Santa Rosa. Por su parte, Pumas FC consiguió su clasificación tras derrotar 4-1 al Cedeño, mientras que el Vida hizo lo propio con un triunfo de 3-0 sobre Social Sol. También avanzaron Palestino FC, que venció 2-1 al Domingo Savio; Arsenal SAO, que superó 3-2 al Municipal San Esteban; Hondupino, que derrotó 3-1 a AFFI Academia y FAS, que ganó 2-1 frente al Brasilia.