Cámaras contradicen a policías de la Dipol: no liberaron a menor secuestrado

Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias <b>911 </b>forman parte de las pruebas que hunden a los <b>cuatro policías de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol)</b> acusados de haber secuestrado a un menor de edad en agosto pasado.Los procesados por secuestro agravado son los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas, Geybi Gabriel Salgado Pérez y la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez. Esta última admitió en la audiencia inicial que se llevaron al adolescente el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/capturan-cuatro-policias-acusados-secuestro-menor-tegucigalpa-CD32206488" target="_blank">pasado 30 de agosto</a> y declaró que lo liberaron en la vía rápida de la colonia San José de La Vega, que conecta con el anillo periférico de la capital.