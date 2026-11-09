Cámaras contradicen a policías de la Dipol: no liberaron a menor secuestrado

LA PRENSA Premium conoció a través de una fuente con acceso a los registros de las cámaras del 911 que los policías no liberaron al menor, contradiciendo la versión brindada en la audiencia inicial

Cámaras contradicen a policías de la Dipol: no liberaron a menor secuestrado

Los policías afirmaron que dejaron en libertad al joven mientras circulaban por la vía rápida de La Vega de la capital, pero no hay pruebas de tal acción.

 Foto: LA PRENSA
  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 23:00 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras

Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 forman parte de las pruebas que hunden a los cuatro policías de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) acusados de haber secuestrado a un menor de edad en agosto pasado.

Los procesados por secuestro agravado son los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas, Geybi Gabriel Salgado Pérez y la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez. Esta última admitió en la audiencia inicial que se llevaron al adolescente el pasado 30 de agosto y declaró que lo liberaron en la vía rápida de la colonia San José de La Vega, que conecta con el anillo periférico de la capital.

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No obstante, una fuente con conocimiento del caso afirmó a LA PRENSA Premium que las cámaras no registraron que el vehículo se detuviera en este sector, lo cual contradice lo expresado por Cruz.

“Es mentira. En las cámaras no consta eso ya que en el video el vehículo tiene constancia del movimiento. De acuerdo con los videos de las cámaras, (el vehículo) no se para, sino que tiene una continuidad el vehículo en el desplazamiento”, dijo el entrevistado, cuya identidad se omite por motivos de confidencialidad y seguridad relacionados con el caso.

Agregó que “no se sabe dónde lo dejaron, si lo entregaron a otra estructura, si fue que lo dejaron por ahí, si la misma estructura lo levantó (...) el hecho es que el muchacho no volvió a aparecer”.

Los registros de las videocámaras del 911 en la vía rápida descartan la versión de los agentes, que aseguraban haber dejado libre al menor.

Los registros de las videocámaras del 911 en la vía rápida descartan la versión de los agentes, que aseguraban haber dejado libre al menor.

 (Foto: LA PRENSA)

El 28 de agosto, dos días antes de que privaran de libertad al menor en su vivienda de la colonia Jardines de Toncontín, los imputados se apersonaron a esta zona para vigilarlo, indicó la fuente.

“Ya en fecha 30 (de agosto) sí llegaron. Lo sacaron de la casa, lo llevaron esposado. Ellos (los policías) andaban con pasamontañas”, añadió.

Al joven lo subieron a un pick-up Isuzu D-Max blanco, en el que lo trasladaron durante cuatro o cinco horas. El recorrido comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana y concluyó aproximadamente a las 4:00 de la tarde, cuando los agentes cambiaron a otro vehículo, un pick-up Toyota Hilux.

La fuente ratificó el recorrido que dio a conocer este rotativo días atrás en exclusiva. Al salir de Jardines de Toncontín, cruzaron por el bulevar Comunidad Económica Europea (CEE) y se desviaron hacia la salida al sur hasta llegar a Cerro de Hula. Posteriormente, regresaron en dirección a la Dipol, pasando antes por la colonia Las Torres.

“Posteriormente cambiaron de vehículo y salieron nuevamente en otro ese mismo día, pero, como quien dice, para despistar. Sabían lo que habían hecho, entonces salen en otro para despistar un poco”, amplió.

Mencionó que los uniformados continuaron con sus labores rutinarias en los días posteriores, mientras se desconocía el paradero del muchacho.

El 4 de septiembre, los parientes de la víctima recibieron un mensaje amenazante en el que se les aseguró que el menor estaba secuestrado y se les exigían 600 mil lempiras.

La fuente señaló que solo hubo una comunicación sobre esta exigencia y no se entabló ninguna negociación con la familia. Declaró que “tampoco hubo respuesta de parte de ellos (los secuestradores) en el caso de mandar una prueba de vida o algo así”.

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Para el 30 de septiembre, los policías fueron llamados a presentarse a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) situada en el anillo periférico a la altura de la colonia La Cañada. Fue aquí donde los cuatro fueron detenidos por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).

Los acusados se encuentran bajo prisión preventiva en el complejo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Su audiencia preliminar quedó reprogramada para el próximo 24 de noviembre.

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Redacción web
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Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

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