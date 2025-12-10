Requerimiento fiscal contra cuatro policías acusados de secuestro en Olancho

Olancho, Honduras.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fessco) presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra cuatro agentes de la Policía Nacional señalados de participar en el secuestro de una persona en Santa María de Real, Olancho, hecho por el cual habrían exigido 70 mil lempiras a cambio de su liberación.

Los acusados fueron identificados como Óscar Andrés Blandín Blandín, José Eliezer Oseguera Aguilar, Rolin Vicente Torres López y Kevin Uliser Maradiaga Centeno.

Tres de los implicados estaban asignados al Centro Pedagógico de Internamiento para Menores Infractores Jalteva, mientras que Maradiaga Centeno formaba parte de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-4) en la colonia Kennedy.