Requerimiento fiscal contra cuatro policías acusados de secuestro en Olancho

Los acusados fueron identificados como Óscar Blandín, José Aguilar, Rolin Torres López y Kevin Maradiaga Centeno

Cuatro policías fueron acusados de secuestro en Olancho.
Olancho, Honduras.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fessco) presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra cuatro agentes de la Policía Nacional señalados de participar en el secuestro de una persona en Santa María de Real, Olancho, hecho por el cual habrían exigido 70 mil lempiras a cambio de su liberación.

Los acusados fueron identificados como Óscar Andrés Blandín Blandín, José Eliezer Oseguera Aguilar, Rolin Vicente Torres López y Kevin Uliser Maradiaga Centeno.

Tres de los implicados estaban asignados al Centro Pedagógico de Internamiento para Menores Infractores Jalteva, mientras que Maradiaga Centeno formaba parte de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-4) en la colonia Kennedy.

De acuerdo con la Fessco, a los cuatro funcionarios se les atribuyen los delitos de secuestro cometido por empleados públicos y allanamiento de domicilio.

Según la información proporcionada por la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), el caso ocurrió en julio de este año, cuando los agentes ingresaron sin autorización a la vivienda de un testigo protegido y lo trasladaron en contra de su voluntad. Posteriormente, habrían exigido dinero a sus familiares a cambio de permitir su retorno.

Las investigaciones permitieron identificar y ubicar a los presuntos responsables, quienes serán puestos a disposición del juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

