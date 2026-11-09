Filipinas desplegará 20,000 policías para la cumbre de la ASEAN, donde irán Trump y Lula

Manila, Filipinas. Las autoridades filipinas desplegarán cerca de 20,000 agentes para garantizar la seguridad de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebrará en Manila del 16 al 18 de noviembre, con la presencia de mandatarios como el estadounidense Donald Trump y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estamos listos para brindar seguridad a los jefes de Estado, delegados extranjeros y demás invitados previstos", aseguró este lunes en rueda de prensa el jefe de la Policía Nacional filipina, el general José Melencio Nartatez Jr., quien precisó que serán 19,869 los efectivos movilizados.

Los agentes vigilarán las sedes de la cumbre, los hoteles y las rutas oficiales, en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Comando de Seguridad Presidencial y los gobiernos locales, en un dispositivo que se prepara "desde el año pasado", según Nartatez.