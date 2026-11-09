Nvidia sella alianzas en Corea del Sur en medio de escándalo de su CEO

Seúl, Corea del Sur. El gigante estadounidense de los chips Nvidia firmó este lunes acuerdos de cooperación con empresas surcoreanas de telecomunicaciones, chips y movilidad, en medio del escándalo que rodea a su director ejecutivo, Jensen Huang, por su relación con una presunta espía china. Nvidia suscribió un memorando de entendimiento con SK Telecom (SKT), la mayor operadora de telefonía móvil del país asiático, y Rebellions, una firma de diseño de semiconductores para inteligencia artificial (IA). El memorando contempla desarrollar sistemas que combinan chips para inteligencia artificial de Nvidia y Rebellions mediante la tecnología NVLink Fusion de la firma estadounidense, para su uso en los centros de datos de SKT, según informaron las compañías en un comunicado.

Por separado, Nvidia y Kakao Mobility anunciaron otro memorando para desarrollar sistemas de conducción autónoma de nivel 4, que permiten circular sin intervención humana bajo determinadas condiciones y que se aplicarán inicialmente a vehículos de Kia, según un comunicado de la firma surcoreana. Los pactos se anunciaron al margen del 'Nvidia AI Day Seoul 2026', que reúne este lunes y martes en Seúl a unos 2,000 desarrolladores, investigadores y representantes de empresas del sector tecnológico, según la organización.

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Acuerdos pese al escándalo

Los pactos coinciden con la investigación independiente anunciada la víspera por Nvidia sobre Huang , quien admitió que tuvo una relación con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China, según informes de inteligencia de Estados Unidos.

Por su parte, Madison Huang, hija del director ejecutivo de Nvidia y ejecutiva de la compañía, canceló el sábado su viaje a Seúl para participar en el evento por motivos familiares, según fuentes anónimas citadas por la agencia local Yonhap, aunque la decisión coincidió con el estallido del escándalo que rodea a su padre. Por otro lado, el viceministro surcoreano de Ciencia, Ryu Je-myung, aseguró este lunes ante una comisión parlamentaria que no prevé interrupciones en el suministro de chips de Nvidia contratados por el país, pese al escándalo actual en la firma. Ryu señaló que las 10,000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) adquiridas con fondos de 2025 ya están en funcionamiento, mientras que los correspondientes a este año se están recibiendo según lo previsto, según fue citado por el medio local Pressian.