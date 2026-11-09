Nvidia investigará a su director ejecutivo por amorío con una supuesta espía china

Miami, Estados Unidos. El gigante tecnológico Nvidia anunció este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.
Por su parte, la junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo, Huang, ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.
La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Huang cooperará con la investigación
Por su parte, el director de Nvidia respalda plenamente la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.
Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible, señaló.
Horas antes del anuncio, el medio Axios informó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados.
"Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella ya nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.
El Gobierno de EEUU señaló a la mujer de espía
El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times informó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el director de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.
Asimismo, la mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.
El diario reportó que Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto.
La defensa de Trump al director de Nvidia
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este domingo de honorable al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien está bajo investigación por un amorío con una mujer que resultó ser una presunta espía del Gobierno de China, según informes de inteligencia de Estados Unidos.
"Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", declaró el mandatario ante los medios en Florida antes de volar de vuelta a Washington.
Trump aseguró que no ha hablado con Huang después de que Nvidia anunciase este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, quien admitió una relación con la empresaria china, identificada como Alice Huang, que en realidad era una espía del Ministerio de Seguridad de China , según el New York Times.
El diario aseguró que Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto.
Preguntado ahora sobre si se arrepentía de no haber actuado tras recibir esa información, el presidente contestó: "no, no lo creo"."Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", mencionó.