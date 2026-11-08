Trump dice que le "encantaría" colaborar con los demócratas en migración tras elecciones

Miami, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que le "encantaría" colaborar con los demócratas en migración tras las elecciones de mitad de mandato en las que el partido del mandatario perdió la mayoría del Congreso, según una entrevista con CBS publicada este domingo.

"Me encantaría hacer algo en inmigración", contestó el presidente al corresponsal de '60 Minutes' Ross Douthat, quien le pidió mencionar una cosa en la que le gustaría trabajar con la nueva mayoría demócrata.

El presidente, quien dio su primera entrevista televisiva tras la derrota de los republicanos en los comicios del martes, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura", pero defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos.