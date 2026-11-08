Fiscal investigaría a demócratas por promover juicios políticos a republicanos

Washington. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aliado del presidente Donald Trump, dijo este domingo que podría investigar a políticos demócratas que utilicen la nueva mayoría en el Congreso para promover juicios políticos e indagatorias sobre miembros y aliados de la Administración republicana. Blanche abrió la puerta a esa posibilidad un día después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que "extorsionen" a los miembros, aliados y donantes del Partido Republicano.

En una entrevista con la cadena CNN, el fiscal general reconoció que los miembros del Congreso tienen una función de "supervisión" del Gobierno, pero opinó que "la retórica de los últimos días" ha ido más allá. "Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas, empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión", señaló. Al ser preguntado sobre si ve indicios de delito y si impulsará investigaciones, respondió: "Depende de lo que se diga. Podría haberlo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Blanche, exabogado personal de Trump, los demócratas han hecho "amenazas tan viles y peligrosas" que hasta han advertido a universitarios que tengan cuidado si quieren trabajar con la Administración del mandatario republicano porque "alguien irá a por ellos".