Países firman acuerdo para conectarse por tren en plena crisis por Ormuz

Manama. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) firmaron este domingo en la capital de Baréin, Manama, un acuerdo regional para desarrollar un proyecto ferroviario que conectará a seis países árabes del golfo Pérsico, en medio de las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Irán.

La organización integrada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán indicó en un comunicado que su secretario general, Jassem al Budaiwi, participó en la ceremonia de la firma del bautizado Acuerdo General para el Proyecto Ferroviario de CCG junto con el príncipe heredero y primer ministro de Baréin, Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa.

En una ceremonia que contó con la asistencia de los ministros de transporte y comunicaciones de los Estados miembros del CCG, Al Budaiwi destacó que el acuerdo “representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la integración en el golfo dentro del sector del transporte y la regulación del sistema de transporte ferroviario”.

“El acuerdo facilita la operación de una red ferroviaria que conecte a todos los Estados miembros, que funcione como una red regional única, integrada e interoperable, lo que a su vez mejora la conectividad y agiliza el movimiento de transporte entre los países del CCG”, detalló el secretario general, que no dio la fecha de su inicio o finalización ni el coste de este proyecto, que medios árabes estiman en 15.400 y 16.000 millones de dólares.