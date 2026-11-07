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Trump acusa a los demócratas de "extorsionar" con amenazas de juicios políticos

Trump se arremetió contra los demócratas por sus advertencias de promover juicios políticos y otras sanciones contra miembros de su Administración

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 15:06 -
  • Agencia EFE
Trump acusa a los demócratas de extorsionar con amenazas de juicios políticos

Donald Trump acusó a los demócratas de intentar intimidar a funcionarios de su Administración con amenazas de juicios políticos.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , acusó este sábado a la nueva mayoría demócrata del Congreso, surgida de las elecciones del pasado martes, de "extorsionar" al amenazar con impulsar juicios políticos contra personas vinculadas a la Administración republicana.

"Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de los Estados Unidos (Todd Blanche) y otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que permitir no tener motivos para hacerlo", escribió en su plataforma Truth Social.

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Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deben rendir cuentas por ello".

También aseguró que los republicanos están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

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Las elecciones de medio mandato del pasado martes , que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotonda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

La nueva mayoría demócrata, que tomará posesión en enero, quiere investigar lo que considera que han sido "actos de corrupción" de la Administración de Donald Trump y estudia impulsar juicios políticos contra miembros del Gobierno.

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