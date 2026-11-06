Trump reafirma apoyo a la IA pese al rechazo electoral en nueve estados

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este viernes su defensa a ultranza de la inteligencia artificial (IA), que el republicano rebautizó como superinteligencia (SI), a pesar de que votantes de nueve estados aprobaron restringir la construcción de centros de datos en las recientes elecciones. "Como presidente, estoy 100% a favor de la superinteligencia (SI) y trabajaré con los muchos estados de EEUU que desean enriquecerse gracias a ella. ¡Es oro, y solo unos líderes insensatos dirían 'no' a las riquezas que aporta!", escribió en su red Truth Social. Trump aboga por fomentar el desarrollo de la IA y defiende la soberanía de su país ante los intentos internacionales de regular a esta tecnología, que provoca temor entre quienes advierten sobre un posible daño a la economía y en contra de la vida humana.

El republicano ya se había quejado de quienes buscan poner freno a los proyectos relacionados con la IA y dijo en agosto pasado que la "única razón" para que las comunidades los rechacen "es que quieran acabar siendo atrasadas y pobres". El tema se coló en la campaña de las elecciones de medio mandato del pasado martes, en las que los votantes castigaron a Trump y le sirvieron una arrolladora victoria a los demócratas, que recuperaron el control del Congreso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los estadounidenses fueron a las urnas preocupados por el encarecimiento de la energía y las grandes cantidades de agua que consumen los centros de datos, vitales para el desarrollo de esta tecnología.