  1. Inicio
  2. · Mundo

Matan a balazos al exbeisbolista Enrique Quiñones, leyenda de los Tomateros de Culiacán

Enrique Quiñones jugó en la Liga Mexicana de Béisbol y se desempeñó como entrenador de lanzadores de Tomateros durante la temporada 2014-2015

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 09:46 -
  • Agencia EFE
Matan a balazos al exbeisbolista Enrique Quiñones, leyenda de los Tomateros de Culiacán

Quiñones hizo historia con los Tomateros de Culiacán. Imagen de redes sociales.

Ciudad de México. El exbeisbolista mexicano Enrique Quiñones, reconocido lanzador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos ayer sábado en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, según informaron medios locales que citan fuentes policiales.

Quiñones, de 57 años, fue atacado por sujetos armados en una carretera del municipio de Mazatlán, de acuerdo con los primeros reportes.

Los agresores dispararon en varias ocasiones contra Quiñones desde un vehículo en movimiento y huyeron del lugar, según los informes preliminares.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo junto a un vehículo, de acuerdo con los reportes. Medios locales informaron que Quiñones se desempeñaba como conductor de una plataforma digital de transporte.

Personal de la Fiscalía de Sinaloa acudió al lugar para realizar las primeras diligencias, mientras que agentes de la Policía y el Ejército resguardan la zona. Hasta el momento no se ha informado sobre el móvil del ataque, posibles sospechosos o detenidos.

Quiñones hizo historia con los Tomateros de Culiacán el 21 de noviembre de 2000, cuando lanzó el primer juego sin hit ni carrera del equipo frente a los Águilas de Mexicali. También jugó en la Liga Mexicana de Béisbol y se desempeñó como entrenador de lanzadores de Tomateros durante la temporada 2014-2015.

El crimen ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias