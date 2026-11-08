Hamás culpa a Israel del "desastre humanitario" tras inundaciones en Gaza

Gaza. El grupo islamista palestino Hamás culpó este domingo a Israel y la Junta de Paz, creada por la Administración Trump para la reconstrucción de Gaza, hasta ahora sin éxito, de los catastróficos efectos que el temporal y las inundaciones en campos de desplazados están dejando en las últimas horas en la Franja.

"El duro invierno en Gaza pone al descubierto el crimen y el asedio, mientras la ocupación (como se refieren a Israel) ahonda el desastre humanitario al obstaculizar el protocolo humanitario del acuerdo de alto el fuego. La ocupación y la Junta de Paz son responsables del agravamiento de la tragedia de las personas desplazadas en Gaza", dijo Hamás en un comunicado.

Asimismo, el grupo islamista puso el foco en que "la continuación del bloqueo y la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria" al enclave palestino han propiciado que el impacto de la inundación de los campamentos de desplazados y de barrios residenciales anteriormente afectados por fuego israelí sea aún mayor.

"Mientras tanto, la ocupación sigue impidiendo la entrada de suministros de refugio urgentes, tales como módulos habitacionales, materiales de reparación, equipos de calefacción y equipamiento para la defensa civil", continuó Hamás, que criticó también la "pasividad" de la Junta de Paz y apuntó a su director ejecutivo, Nikolai Mldenov, "ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego".

"Es imperativo que esta junta asuma sus responsabilidades humanitarias y morales, y trabaje para detener el deterioro de las condiciones en Gaza", concluye el comunicado de Hamás, donde también se insta a la comunidad internacional y a los Estados árabes a "tomar medidas urgentes" para garantizar la entrada de artículos de primera necesidad en Gaza.