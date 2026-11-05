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Israel mata en Gaza a cuatro palestinos, entre ellos un niño y una mujer

Pese al año de tregua, Israel mantiene ataques diarios con drones en Gaza contra presuntos miembros de Hamás

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 10:10 -
  • Agencia EFE
Israel mata en Gaza a cuatro palestinos, entre ellos un niño y una mujer

Equipos de emergencia palestinos rocían agua para extinguir un vehículo en llamas tras ser alcanzado por un ataque aéreo israelí al sur de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, el 2 de noviembre de 2026. EFE/Mohammed Saber

Jerusalén. El Ejército israelí mató este jueves a cuatro palestinos, entre ellos un niño de 12 años y una mujer, en diferentes ataques en la Franja de Gaza, informaron fuentes de los hospitales de la Franja.

El niño, de nombre Adnan Tariq Al Qrinawi, murió por disparos del Ejército israelí cuando estaba en la zona este de Al Bureij (centro), cerca de la llamada zona amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes, según informó el hospital Al Awda.

La mujer muerta es Nura Suleiman Mohamed Sheij Al Eid, de 54 años y madre de cinco hijos. Murió, según informó el hospital Naser, abatida a tiros por fuerzas israelíes cuando estaba en la zona de Bir 19, ubicada en el extremo sur del territorio palestino, también junto a la línea amarilla.

Fuentes familiares indicaron a EFE que horas antes de morir baleada, la mujer había despedido a uno de sus hijos, que dejó la Franja a través del cruce de Rafah con Egipto (sur) para estudiar en Egipto.

En el centro de Gaza, un ataque con un dron israelí mató a Fadel Abdulah Salman Abu Mzeid, según informó el hospital Al Aqsa, que reportó otro muerto, Abdel Rahim Walid Matar, en un ataque contra una tienda de desplazados en la zona de Deir al Balah.

El Ejército israelí no se pronunció por el momento sobre estos ataques. Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Durante el alto el fuego, 1.600 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo, donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.600 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí. EFE

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