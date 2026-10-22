Israel mata a tres palestinos en distintas zonas de Gaza, entre ellos una menor de 17 años

Gaza. Al menos tres palestinos, entre ellos una adolescente de 17 años, murieron este jueves por ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes sanitarias gazatíes a EFE.

En la ciudad de Gaza (norte de la Franja), un dron israelí lanzó dos misiles contra un vehículo en el barrio de Tel al Hawa, dejándolo envuelto en llamas y causando la muerte de un hombre, identificado como Fuad al Gula, y heridas graves a otro, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

También en el norte de la Franja, Rafif Raed Labad, de 17 años, murió por disparos israelíes en la zona de Al Faluya, en el campo de refugiados urbanizado de Yabalia, y su cuerpo fue trasladado al hospital Al Shifa con una herida de bala en la cabeza.

En el sur, un ataque aéreo israelí contra un joven que circulaba en una bicicleta eléctrica cerca del cruce de Al Shuún, al oeste de Jan Yunis, dejó tres heridos que fueron trasladados al complejo médico Náser, uno de los cuales, Ahmed Baraka, murió poco después.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a la consulta de EFE sobre estos ataques. Pese al alto el fuego vigente desde el 11 de octubre de 2025, los ataques israelíes en Gaza no han cesado: desde la tregua han muerto 1.538 personas y otras 5.498 han resultado heridas, mientras que los equipos de rescate han recuperado 841 cuerpos de entre los escombros, según Sanidad gazatí.

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Desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, contabilizaba hasta el jueves 74.498 muertos y 175.616 heridos. EFE