Benjamin Netanyahu podría salir del poder tras 19 años de gobiernos en Israel

El líder opositor, Gadi Eisenkot, llamó este sábado a formar "un gobierno nacional de emergencia", tras ser designado por el presidente israelí, Isaac Herzog, como el candidato con el mandato para intentar formar un gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

"Haré todo lo posible para que seamos dignos", añadió el opositor en un mensaje en su cuenta de X, en el que adjuntó una foto de él mismo estrechándole la mano a Herzog.

Poco antes el presidente israelí anunció su decisión de encomendar a Eisenkot la responsabilidad de intentar formar un gobierno, tras 19 años de gobiernos liderados por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en diferentes periodos.

Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos el pasado miércoles y jueves, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios frente a las 46 obtenidas por Netanyahu; después de que el partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños e históricamente en la coalición de Netanyahu- declinase recomendarle.

Las opciones ahora para Eisenkot son diversas: formar un gobierno que dependa del apoyo de los dos partidos de mayoría palestina de Israel, los cuales obtuvieron un récord de 19 escaños en los comicios: los islamistas Raam y la laica Lista Conjunta.