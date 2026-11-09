Lula viaja a Turquía y Filipinas en su primera gira tras ser reelegido

Río de Janeiro, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se embarcó este lunes rumbo a Turquía, en donde participará de la cita de líderes de la COP31, y desde donde proseguirá a Filipinas para asistir a la cumbre de los países del Sudeste Asiático (Asean). Se trata del primer viaje internacional del líder progresista brasileño tras haber sido reelegido para su cuarto mandato no consecutivo y en el que abordará asuntos de medio ambiente y comercio, dos de los temas prioritarios de su política exterior. Lula participará el miércoles y el jueves de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la conferencia climática de Naciones Unidas (COP31) que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya, donde pronunciará dos discursos y participará en encuentros sobre financiación forestal.

El gobernante será uno de los principales conferenciantes de la COP31 en su condición de representante de Brasil, el país que organizó la COP30 el año pasado en Belém y que presentó la semana pasada una propuesta de hoja de ruta para reducir gradualmente el consumo de combustibles fósiles. El mandatario aprovechará la cita para presentar los avances alcanzados por Brasil en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero , el combate a la deforestación y la transición energética. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la cancillería brasileña, más de 15 líderes internacionales han solicitado reuniones bilaterales con Lula en Turquía, aunque su celebración dependerá de la agenda del presidente .

Tras la COP31, el gobernante brasileño viajará rumbo a Filipinas para una visita en la que espera estrechar las relaciones de Brasil con el Sudeste Asiático y ampliar los mercados para sus exportaciones. Lula hará el día 14 de noviembre en Manila una visita de Estado, la primera de un presidente brasileño a ese país, y al día siguiente participará en la 49 cumbre de la Asean, a la que Brasil acudirá por segundo año consecutivo como país invitado. Según el Gobierno brasileño, los países de la Asean constituyen un mercado estratégico para ampliar los destinos de las exportaciones del país y reducir la dependencia de sus socios comerciales tradicionales.