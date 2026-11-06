Flávio Bolsonaro: "No repetiré el error de mi padre de volver a Brasil"

São Paulo, Brasil. El senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, afirmó este viernes que no repetirá el "error" de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, de regresar a su país. Flávio Bolsonaro, que concedió una entrevista al diario Folha de São Paulo, viajó la semana pasada a Estados Unidos y vulneró una orden judicial que le impidió salir de Brasil. El hijo mayor del expresidente Bolsonaro recordó que su padre regresó a Brasil a inicios de 2023, después de permanecer tres meses en Estados Unidos y aseguró que su progenitor tomó esa decisión "porque sabía que era inocente, creyendo que iba a pasar por un proceso justo", pero después fue condenado a veintisiete años de prisión acusado de liderar un golpe de Estado.

"Aprendo con los errores y aciertos del presidente Bolsonaro y no voy a cometer el mismo error", dijo Flávio, quien no está imputado por ningún delito, pero es investigado por sospechas de lavado de dinero en dos casos que tramitan en el Tribunal Supremo. Al margen, Flávio Bolsonaro volvió a cuestionar el resultado de las elecciones, que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de que la victoria del gobernante ha sido reconocida por todas las autoridades de Brasil y por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Ni Lula ni yo podemos afirmar con un 100% de certeza de que alguien haya sido elegido presidente de Brasil ", comentó el candidato derrotado.