Partido de Bukele inscribe candidatos al Congreso para comicios de 2027

San Salvador, El Salvador. El partido Nuevas Ideas (NI) del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inscribió este viernes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a sus candidatos para el Congreso de cara a las elecciones generales de febrero de 2027, en las que busca mantener el control de este órgano de Estado. Decenas de personas, vestida con distintivos de la formación, portando banderas y pancartas, llegaron a la sede del TSE en San Salvador para acompañar la inscripción de sus candidatos a los 60 escaños del Congreso, de los que actualmente ocupan 57. "Este día inscribimos oficialmente a nuestros 60 candidatos a diputados por Nuevas Ideas. Es impresionante ver cómo, gracias a Dios, Nuevas Ideas cuenta con este apoyo", publicó en X el presidente de NI y primo del presidente, Xavier Zablah.

NI ha controlado el Congreso durante dos legislaturas y sus diputados son cuestionados por aprobar de manera exprés y sin discusión todas las iniciativas del presidente Bukele , entre ellas la extensión mes a mes de un régimen de excepción desde marzo de 2024. Esta es la medida más popular de Bukele, que le granjeó en 2024 su reelección inmediata a pesar de que estaba prohibida por la Constitución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las votaciones más cuestionadas se encuentran las reformas a la Constitución que habilitaron la reelección indefinida y la que permite hacer cambios a la Carta Magna en una misma legislatura, cuando en el pasado únicamente se podía aprobar en una legislatura y ratificar en la siguiente.