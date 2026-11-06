Investigan a madre acusada de asfixiar a su bebé

La Paz, Bolivia. La Fiscalía de Bolivia informó este viernes que investiga la muerte de un bebé de un año y tres meses que presuntamente fue golpeado y asfixiado por su madre, un suceso que elevó a 25 el número de infanticidios reportados en el país en lo que va de año. El suceso ocurrió en una comunidad del municipio rural de Tinguipaya, en Potosí (suroeste) y fue reportado recientemente al Ministerio Público, informó a los medios el fiscal departamental de esa región, Pablo Manrique. Según la información preliminar, la madre del menor, una joven de 22 años, señaló inicialmente que el martes en la noche, el niño cayó de su cama mientras jugaba, pero todavía estaba con signos vitales, explicó Manrique.

Al día siguiente, la mujer fue a realizar sus actividades y se llevó al niño cargado en su espalda en un aguayo o tela indígena, y luego se dio cuenta de que el niño "no se movía y estaba frío", por lo que intentó "reanimarlo" sin éxito. El fiscal indicó que, al ver que el niño estaba sin vida, la mujer "se fue a buscar un cementerio", pero las autoridades indígenas de la comunidad "se han percatado de esta situación irregular y convocaron al médico personal" del lugar, que verificaron que el menor tenía hematomas en el cuerpo, "como si hubiera sufrido una agresión física". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La autopsia determinará como causa de la muerte una "asfixia mecánica externa por sofocación manual, es decir, se ha obstruido las vías respiratorias de la víctima" y también confirmó que el bebé "ha sufrido agresión física previa", señaló.